Випуск новин за 12:00: День добровольця. Вільна торгівля з Канадою
Випуск новин 13:34, сьогодні 54 Читать новость на русском
У випуску новин 14 березня станом на 12:00 – сьогодні вперше в Україні відзначають День добровольця. Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Канадою.
Також у випуску:
Волонтерам дозволять контролювати процес переміщення товарів в зоні АТО.
Поліція звільнила усіх затриманих учасників торгової блокади на Донбасі, деякі з них у лікарні.
Водії з усієї країни вимагають легалізувати автомобілі з європейською реєстрацією.
Суд взяв перерву у справі екс-генконсула Грузії.
Джерело: 24 Канал
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