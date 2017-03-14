Випуск новин за 12:00: День добровольця. Вільна торгівля з Канадою

У випуску новин 14 березня станом на 12:00 – сьогодні вперше в Україні відзначають День добровольця. Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Канадою.

Також у випуску: Волонтерам дозволять контролювати процес переміщення товарів в зоні АТО. Поліція звільнила усіх затриманих учасників торгової блокади на Донбасі, деякі з них у лікарні. Водії з усієї країни вимагають легалізувати автомобілі з європейською реєстрацією. Суд взяв перерву у справі екс-генконсула Грузії.

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