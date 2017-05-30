Випуск новин за 12:00: Деталі вбивства Панкова. Асоціація Україна-ЄС

У випуску новин за 30 травня станом на 12:00 – невідомий чоловік на червоному "Ауді" застрелив колишнього виконуючого обов'язки директора "Укрспирту" Віктора Панкова. 30 травня верхня палата парламенту Нідерландів повинна ухвалити остаточне рішення щодо асоціації України з ЄС.

Також у випуску: Троє українських бійців на Сході отримали поранення. 16 людей загинули внаслідок нищівного урагану в Москві. Майже 250 людей постраждали у Венесуелі під час акції протесту.

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