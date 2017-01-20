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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: ДТП з інкасаторами. Звільнення добровольців

Випуск новин 13:07, сьогодні 56 Читать новость на русском
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У випуску новини 20 січня за 12:00 – У Запоріжжі протаранили автомобіль з грошима. З полку "Миротворець" звільняють добровольців.

Також у випуску:

Roshen закриває фабрику в Липецьку.

Хворі на гемофілію львів'яни просять допомоги.

Франція запроваджує візи для стартаперів.

На Донеччині поліція затримала так званого депутата "ДНР".

Як США готується до інавгурації Трампа.

Степан Полторак хоче змінити харчування в армії.

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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