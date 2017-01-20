Випуск новин за 12:00: ДТП з інкасаторами. Звільнення добровольців

У випуску новини 20 січня за 12:00 – У Запоріжжі протаранили автомобіль з грошима. З полку "Миротворець" звільняють добровольців.

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