Випуск новин за 12:00: "Ісламська держава" відповідальна за теракт у Стамбулі

У випуску новин 2 січня станом на 12:00 – терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у нічному клубі Стамбула.

Також у випуску: Через ДТП у Києві загинула людина. У зоні АТО за добу бойовики відкривали вогонь 38 разів МЗС України про стамбульський теракт. Як перемога Дональда Трампа шокувала світ у 2016 році.

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