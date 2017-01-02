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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Випуск новин за 12:00: "Ісламська держава" відповідальна за теракт у Стамбулі

Випуск новин 13:33, сьогодні 39 Читать новость на русском
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У випуску новин 2 січня станом на 12:00 – терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у нічному клубі Стамбула.

Також у випуску:

Через ДТП у Києві загинула людина.

У зоні АТО за добу бойовики відкривали вогонь 38 разів

МЗС України про стамбульський теракт.

Як перемога Дональда Трампа шокувала світ у 2016 році.

Теги: Випуск новин Ісламська держава
Джерело: 24 Канал
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