Випуск новин за 12:00: "Ісламська держава" відповідальна за теракт у Стамбулі
Випуск новин 13:33, сьогодні 39 Читать новость на русском
У випуску новин 2 січня станом на 12:00 – терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у нічному клубі Стамбула.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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