Випуск новин за 12:00: Конфлікт між США і КНДР. Вирок Чийгозу

У випуску новин за 10 серпня станом на 12:00 –Сполучені Штати Америки висунули ультиматум Північній Кореї. Так званий Верховний суд Криму оголосить вирок Ахтему Чийгозу за місяць.

Також у випуску: Сьогодні має розпочатися судове засідання у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича. Сьогодні Солом'янський райсуд Києва обиратиме запобіжні заходи фігурантам справи про розкрадання державних коштів на проекті "Стіна". На Луганщині внаслідок конфлікту між військовими і цивільними загинула жінка.

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