Випуск новин за 12:00: На Донбасі поранили українського військового
Випуск новин 12:51, сьогодні 176 Читать новость на русском
У випуску новин 5 січня станом на 12:00 – на Донбасі за минулу добу бойовики відкривали вогонь 52 рази. Поранений один український військовий.
Також у випуску:
Рятувальники попереджають про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.
Кримський фестиваль КаZантип переселився.
Скандал в Міністерстві охорони здоров'я.
В Україні знову не вистачає вакцин.
Джерело: 24 Канал
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