Випуск новин за 12:00: На Донбасі поранили українського військового

У випуску новин 5 січня станом на 12:00 – на Донбасі за минулу добу бойовики відкривали вогонь 52 рази. Поранений один український військовий.

Також у випуску: Рятувальники попереджають про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах. Кримський фестиваль КаZантип переселився. Скандал в Міністерстві охорони здоров'я. В Україні знову не вистачає вакцин.

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