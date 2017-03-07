Випуск новин за 12:00: Насірову обрали запобіжний захід. Доба у зоні АТО

У випуску новин 7 березня на 12:00 – Солом'янський райсуд обрав запобіжний захід для Романа Насірова. Один український військовий загинув, четверо поранені і один травмований у зоні АТО.

Також у випуску: Міжнародний суд ООН у Гаазі другий день розглядатиме позов України проти Росії. Україна домовилася про повернення 18 в’язнів з окупованого Криму. Волонтери організували бал для жінок, які воювали на Сході України.

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