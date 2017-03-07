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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Випуск новин за 12:00: Насірову обрали запобіжний захід. Доба у зоні АТО

Випуск новин 12:52, сьогодні 151 Читать новость на русском

У випуску новин 7 березня на 12:00 – Солом'янський райсуд обрав запобіжний захід для Романа Насірова. Один український військовий загинув, четверо поранені і один травмований у зоні АТО.

Також у випуску:

Міжнародний суд ООН у Гаазі другий день розглядатиме позов України проти Росії.

Україна домовилася про повернення 18 в’язнів з окупованого Криму.

Волонтери організували бал для жінок, які воювали на Сході України.

Теги: Випуск новин АТО Роман Насіров Затримання Насірова Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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