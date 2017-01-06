Випуск новин за 12:00: Негода в Україні. Потужні вибухи в Багдаді

У випуску новин 6 січня станом на 12:00 – рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і перекривають дороги на Півдні.

Також у випуску: Щонайменше 14 людей загинули внаслідок двох вибухів в Іраку. Обидва пролунали у столиці країни – Багдаді. Православні християни та греко-католики відзначають Святвечір. В Україні запрацювала система спрощеної реєстрації ліків.

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