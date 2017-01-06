Випуск новин за 12:00: Негода в Україні. Потужні вибухи в Багдаді
Випуск новин 12:30, сьогодні 109 Читать новость на русском
У випуску новин 6 січня станом на 12:00 – рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і перекривають дороги на Півдні.
Також у випуску:
Щонайменше 14 людей загинули внаслідок двох вибухів в Іраку. Обидва пролунали у столиці країни – Багдаді.
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Джерело: 24 Канал
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