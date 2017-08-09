Випуск новин за 12:00: Обшуки в "Страна.UA". Ядерний удар КНДР

У випуску новин за 9 серпня станом на 12:00 – Служба безпеки України проводить обшуки у працівників видання "Страна.UA" в рамках справи проти його головного редактора Ігоря Гужви. КНДР погрожує США ядерним ударом.

Також у випуску: Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. За минулу добу у зоні АТО троє українських військових загинули, а восьмеро зазнали поранень. У Фінляндії зникли 37 українців, які поїхали на заробітки. Попри анексію Криму, деякі українці продовжують їздити на відпочинок на окупований півострів.

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