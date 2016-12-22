Випуск новин за 12:00: Обстріли в зоні АТО. Отруєння чадним газом
Випуск новин 13:01, сьогодні 94 Читать новость на русском
У випуску новин 22 грудня станом на 12:00 – бойовики 24 рази відкривали вогонь у зоні АТО. На Тернопільщині багатодітна родина отруїлась чадним газом.
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Джерело: 24 Канал
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