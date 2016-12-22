Випуск новин за 12:00: Обстріли в зоні АТО. Отруєння чадним газом

У випуску новин 22 грудня станом на 12:00 – бойовики 24 рази відкривали вогонь у зоні АТО. На Тернопільщині багатодітна родина отруїлась чадним газом.

Також у випуску: Росія відправила на окупований Донбас черговий так званий "гумконвой". П’ятеро бійців зі Світлодарської дуги доставили до лікарні Мечнікова. У Німеччині затримали чотирьох підозрюваних до теракту в Берліні. У переході метро у Москві пролунав вибух. На Одещині браконьєри вбили 120-кілограмову білугу, яка занесена до Червоної книги України. Єдиний соціальний внесок платитимуть усі підприємці. Екс-прокурор Краматорська та його заступник сядуть у в’язницю через корупцію. У Китаї через смог скасували сотні авіарейсів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter