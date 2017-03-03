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Випуск новин за 12:00: Організатор транспортування "Бука". Аварії на українських шахтах

Випуск новин 13:30, сьогодні 43 Читать новость на русском

У випуску новин 3 березня на 12:00 – ключовим організатором транспортування "Бука", з якого у липні 2014 року, ймовірно, збили малазійський літак, був відставний російський генерал-майор. За роки незалежності Україна втратила тисячі гірників внаслідок аварій на шахтах.

Також у випуску:

В Україні день жалоби за загиблими шахтарями.

Головному фіскалу країни Роману Насірову інкримінують зловживання службовим становищем.

Генпрокуратура та СБУ провели обшуки в одній із філій "Укрзалізниці".

Теги: Роман Насіров Випуск новин Аварії на шахтах Укрзалізниця Збитий Boeing 777
Джерело: 24 Канал
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