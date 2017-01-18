Випуск новин за 12:00: Перший потяг з остарбайтерами. Смертна кара для захисника
Випуск новин 12:57, сьогодні 65 Читать новость на русском
У випуску новини 18 січня станом на 12:00 – сьогодні минає 75-річниця вивезення остарбайтерів з Харкова до Німеччини. Грузину, який захищав Україну, загрожує смертна кара.
Також у випуску:
На Луганщині бойовики прицільно обстріляли правоохоронців у підконтрольному українським військовим містечку Золоте.
Зрив конференції щодо заручників на Донбасі.
Через вибух гранати в харківській багатоповерхівці одна людина загинула, ще одна – в лікарні.
В Україні оголосили штормове попередження.
Джерело: 24 Канал
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