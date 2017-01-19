Випуск новин за 12:00: Порошенко пообіцяв безвізовий режим вже за кілька тижнів
Випуск новин 12:55, сьогодні 84 Читать новость на русском
У випуску новини 19 січня станом на 12:00 – Україна сподівається отримати безвізовий режим з Європою впродовж лічених тижнів. Так заявив Президент Петро Порошенко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
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Джерело: 24 Канал
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