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Випуск новин за 12:00: Порошенко пообіцяв безвізовий режим вже за кілька тижнів

Випуск новин 12:55, сьогодні 84 Читать новость на русском
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У випуску новини 19 січня станом на 12:00 – Україна сподівається отримати безвізовий режим з Європою впродовж лічених тижнів. Так заявив Президент Петро Порошенко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Такожу випуску:

Верховна Рада дозволила збройним силам інших країн приїжджати до України для участі у військових навчаннях.

В Італії лавина накрила готель з туристами.

Як відважні кияни купаються у крижаній воді на Водохреще.

З невідомими опіками ротової порожнин боєць АТО помер у Харківській лікарні.

Теги: Випуск новин Петро Порошенко Безвізовий режим Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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