Випуск новин за 12:00: Путін у Нью-Йорку. Неймовірна археологічна знахідка

У випуску новин за 8 серпня станом на 12:00 – тим часом, у Нью-Йорку на фасаді готелю з'явилась проекція із зображенням російського президента Владіміра Путіна. Ціле середньовічне місто знайшли археологи під час розкопок на Херсонщині.

Також у випуску: На летовищі заводу "Антонов" провели репетицію урочистого параду до Дня Незалежності. Агресія путінської імперії проти маленької Грузії почалася 9 років назад. Найпопулярніша пісня в мережі "українізувалася".

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