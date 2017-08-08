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Випуск новин за 12:00: Путін у Нью-Йорку. Неймовірна археологічна знахідка

Випуск новин 12:48, сьогодні 64 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 серпня станом на 12:00 – тим часом, у Нью-Йорку на фасаді готелю з'явилась проекція із зображенням російського президента Владіміра Путіна. Ціле середньовічне місто знайшли археологи під час розкопок на Херсонщині.

Також у випуску:

На летовищі заводу "Антонов" провели репетицію урочистого параду до Дня Незалежності.

Агресія путінської імперії проти маленької Грузії почалася 9 років назад.

Найпопулярніша пісня в мережі "українізувалася".

Теги: Російська пропаганда Випуск новин Володимир Путін Україна – Росія Історія
Джерело: 24 Канал
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