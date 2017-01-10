Випуск новин за 12:00: П'ятеро військових зазнали поранень в АТО. Допит Пашинського

У випуску новин 10 січня за 12:00 – за минулу добу бойовики 46 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. П'ятеро українських бійців поранені.

Також у випуску: Прокуратура Київської області допитує народного депутата Сергія Пашинського. Почалася реєстрація на пробне ЗНО: абітурієнти матимуть час подати документи до 31 січня. Святошинський районний суд Києва продовжує розглядати справу щодо п'яти колишніх "беркутівців".

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