Випуск новин за 12:00: П'ятеро військових зазнали поранень в АТО. Допит Пашинського
Випуск новин 12:47, сьогодні 82 Читать новость на русском
У випуску новин 10 січня за 12:00 – за минулу добу бойовики 46 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. П'ятеро українських бійців поранені.
Також у випуску:
Прокуратура Київської області допитує народного депутата Сергія Пашинського.
Почалася реєстрація на пробне ЗНО: абітурієнти матимуть час подати документи до 31 січня.
Святошинський районний суд Києва продовжує розглядати справу щодо п'яти колишніх "беркутівців".
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Кравчук і Горбачов посперечалися, хто ж розвалив Радянський Союз23 серпня 2016 , 13:00 7
У соцмережах підтримали артистів студії "Квартал 95"12 вересня 2016 , 15:03 6
Київ струсонув вибух12 серпня 2016 , 16:19
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі