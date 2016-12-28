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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Рятувальники підняли з дна моря другу чорну скриньку російського Ту-154

Випуск новин 12:49, сьогодні 78 Читать новость на русском
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У випуску новин 28 грудня станом на 12:00 – рятувальники підняли з дна моря другу чорну скриньку російського Ту-154. Аналіз даних з першого самописця, який дістали раніше, дозволяє звузити перелік причин аварії.

Також у випуску:

Верховна Рада оприлюднила проект Держбюджету на 2017 рік.

Пішла з життя американська акторка Керрі Фішер.

Розширені санкції США проти Росії набули чинності.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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