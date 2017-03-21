Випуск новин за 12:00: Скандальне голосування за аудитора НАБУ. Пошкоджений пам’ятник

У випуску новин 21 березня станом на 12:00 – Депутати у Верховній Раді так і не змогли обрати аудитора для НАБУ. У столиці багатостраждальному пам’ятнику Щорсу невідомі відпиляли ногу коню.

Також у випуску: Троє українців військових загинули та ще 12 отримали поранення за минулу добу в зоні АТО. У Брюсселі вшановують людей, які рік тому загинули у терактах. П’яний убивця двох дітей Максим Сівовна оскаржив в Апеляційному суді вирок. Жителі ближніх до Тернополя сіл вимагають повернути пільги на садочки та лікування.

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