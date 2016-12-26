Випуск новин за 12:00: Скандальне призначення у Черкасах. Копроратив на мільйон
У випуску новин 26 грудня станом на 12:00 – у Черкасах місцеві активісти поштовхалися з поліцейськими через призначення радника Кернеса Валерія Лютого керівником поліції. Столичні податківці влаштували корпоратив на мільйон гривень.
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