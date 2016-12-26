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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Скандальне призначення у Черкасах. Копроратив на мільйон

Випуск новин 13:14, сьогодні 152 Читать новость на русском
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У випуску новин 26 грудня станом на 12:00 – у Черкасах місцеві активісти поштовхалися з поліцейськими через призначення радника Кернеса Валерія Лютого керівником поліції. Столичні податківці влаштували корпоратив на мільйон гривень.

Також у випуску:

У полоні бойовиків у зоні АТО залишається ще 110 людей.

Школи Івано-Франківська закрили на карантин.

Літак Ту-154 міг впасти через поганий технічний стан або помилку пілотів, – російські слідчі назвали основні версії катастрофи.

На Львівщині горіла вантажівка. Водій загинув.

Бойовики 33 рази відкривали вогонь у зоні АТО.

Директора ринку, який горів у столиці, викликали на допит.

Прем’єр-міністр Ізраїлю заборонив урядовцям відвідувати країни, які підтримали резолюцію Радбезу ООН.

Помер популярний британський співак Джордж Майкл.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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