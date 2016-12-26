Випуск новин за 12:00: Скандальне призначення у Черкасах. Копроратив на мільйон

У випуску новин 26 грудня станом на 12:00 – у Черкасах місцеві активісти поштовхалися з поліцейськими через призначення радника Кернеса Валерія Лютого керівником поліції. Столичні податківці влаштували корпоратив на мільйон гривень.

Також у випуску: У полоні бойовиків у зоні АТО залишається ще 110 людей. Школи Івано-Франківська закрили на карантин. Літак Ту-154 міг впасти через поганий технічний стан або помилку пілотів, – російські слідчі назвали основні версії катастрофи. На Львівщині горіла вантажівка. Водій загинув. Бойовики 33 рази відкривали вогонь у зоні АТО. Директора ринку, який горів у столиці, викликали на допит. Прем’єр-міністр Ізраїлю заборонив урядовцям відвідувати країни, які підтримали резолюцію Радбезу ООН. Помер популярний британський співак Джордж Майкл.

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