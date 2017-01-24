Випуск новин за 12:00: Стріляли в дитину. Реакція соцмереж на акцію автомобілістів в Києві
Випуск новин 13:00, сьогодні 68 Читать новость на русском
У випуску новини 24 січня за 12:00 – у Дніпрі шестирічний хлопчик отримав вогнепальне поранення в груди.
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Джерело: 24 Канал
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