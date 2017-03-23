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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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Випуск новин за 12:00: Стрілянина у Києві. Обшуки у YouControl

Випуск новин 13:29, сьогодні 169 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 березня станом на 12:00 – у центрі Києва на вулиці Пушкінській кілер стріляв у екс-депутата Держдуми Росії, є загиблі. СБУ провела обшуки у директорів онлайн-сервісу YouControl.

Також у випуску:

На Балаклії досі тривають вибухи, місцевих жителів евакуйовують.

З’ясовують причини вибуху на військових складах у Балаклії, серед основних версій – диверсія або недбалість.

Сьогодні, 23 березня, Верховна Рада розгляне близько півсотні проектів.

Теги: Київ Випуск новин Україна Жертви
Джерело: 24 Канал
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