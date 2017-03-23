Випуск новин за 12:00: Стрілянина у Києві. Обшуки у YouControl

У випуску новин за 23 березня станом на 12:00 – у центрі Києва на вулиці Пушкінській кілер стріляв у екс-депутата Держдуми Росії, є загиблі. СБУ провела обшуки у директорів онлайн-сервісу YouControl.

Також у випуску: На Балаклії досі тривають вибухи, місцевих жителів евакуйовують. З’ясовують причини вибуху на військових складах у Балаклії, серед основних версій – диверсія або недбалість. Сьогодні, 23 березня, Верховна Рада розгляне близько півсотні проектів.

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