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Випуск новин за 12:00: Суд залишив Єфремова під вартою. SpaceX відправить туристів на Місяць

Випуск новин 14:55, сьогодні 44 Читать новость на русском

У випуску новин 28 лютого за 12:00 – екс-регіонала Олександра Єфремова залишили під вартою ще на 2 місяці. Американська приватна космічна компанія SpaceX відправить туристів на Місяць.

Також у випуску:

У Львові затримали поліцейських, які били дрібних порушників та вимагали у них гроші.

Учасники блокади на Донбасі відмовляються вести переговори з прем'єр-міністром.

60 поранених у зоні АТО українських військових пройдуть реабілітацію у Польщі.

Теги: Блокада Випуск новин Космос Олександр Єфремов АТО Польща
Джерело: 24 Канал
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