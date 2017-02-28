Випуск новин за 12:00: Суд залишив Єфремова під вартою. SpaceX відправить туристів на Місяць

У випуску новин 28 лютого за 12:00 – екс-регіонала Олександра Єфремова залишили під вартою ще на 2 місяці. Американська приватна космічна компанія SpaceX відправить туристів на Місяць.

Також у випуску: У Львові затримали поліцейських, які били дрібних порушників та вимагали у них гроші. Учасники блокади на Донбасі відмовляються вести переговори з прем'єр-міністром. 60 поранених у зоні АТО українських військових пройдуть реабілітацію у Польщі.

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