Випуск новин за 12:00: Теракт у Венесуелі. Петиція проти Бріджит Макрон

У випуску новин за 7 серпня станом на 12:00 – у Венесуелі група повстанців захопила військову базу і закликала до повстання проти президента Мадуро. Жителі Франції не хочуть, щоб дружина президента мала офіційний статус першої леді і отримувала державні гроші.

Також у випуску: Польща не отримувала запит на екстрадицію Саакашвілі. Тернопільський рекордсмен готується віджатись на шести пальцях. Ціни на електроенергію підвищувати не збираються. Через негоду майже сотня населених пунктів залишилась без світла.

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