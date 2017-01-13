Випуск новин за 12:00: Українське радіо на Донбасі. Зірвати інавгурацію Трампа

У випуску новин 13 січня за 12:00 – українці окупованого Донбасу зможуть почути українське радіо. Інавгурацію Дональда Трампа погрожують зірвати.

Також у випуску: За минулу добу на Сході України троє українських бійців було поранено. Через складні погодні умови за минулу добу в Україні загинули шестеро людей, а 66 травмувалися. В Києві намагалися підірвати сумнозвісного мисливця на псів. НАБУ викликало суддю Чауса на допит. Більше 30 російських військових засуджені в Україні.

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