Випуск новин за 12:00: В Раді захопили трибуну. Заборона РНБО

У випуску новин 15 березня станом на 12:00 – трибуну Верховної ради зранку захопили нардепи з кількох фракцій. У сесійній залі також з'явились люди в камуфляжі. Тож засідання довелося закрити.

Також у випуску: РНБО заборонила переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі. У Нідерландах сьогодні обирають новий парламент. На Львівщині бійцям АТО пропонують пройти реабілітацію у санаторії без світла, води та туалету.

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