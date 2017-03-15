Випуск новин за 12:00: В Раді захопили трибуну. Заборона РНБО
Випуск новин 12:58, сьогодні 95 Читать новость на русском
У випуску новин 15 березня станом на 12:00 – трибуну Верховної ради зранку захопили нардепи з кількох фракцій. У сесійній залі також з'явились люди в камуфляжі. Тож засідання довелося закрити.
Також у випуску:
РНБО заборонила переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.
У Нідерландах сьогодні обирають новий парламент.
На Львівщині бійцям АТО пропонують пройти реабілітацію у санаторії без світла, води та туалету.
Джерело: 24 Канал
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