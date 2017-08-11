Випуск новин за 12:00: Вибух газу в Ірпіні. Метеоритний дощ

У випуску новин за 11 серпня станом на 12:00 – вибух газу в житловому будинку в Ірпіні, що на Київщині: постраждали четверо людей, дві жінки у важкому стані. Цими вихідними українці зможуть спостерігати за цікавим природним явищем – метеоритним дощем.

Також у випуску: У центрі реабілітації для диких тварин на Прикарпатті придумали незвичні гнізда. "Десант" нелегальних мігрантів шокував відпочивальників в Іспанії. Першокурсникам українських вишів бракує місць в гуртожитку. Нові погрози від КНДР.

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