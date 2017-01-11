Випуск новин за 12:00: Вимушені канікули. Жертви у Європі через морози

У випуску новин 11 січня за 12:00 – Після Кропивницького та Ужгорода, миколаївським школярам продовжили канікули через грип та ГРВІ. Морози в Європі забрали вже понад шістдесят життів.

Також у випуску: Американська розвідка заявила, що у Москви є компромат на новообраного американського президента. За минулу добу загинув один український військовий. Савченко показала оновлені списки полонених.

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