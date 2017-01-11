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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 12:00: Вимушені канікули. Жертви у Європі через морози

Випуск новин 13:06, сьогодні 33 Читать новость на русском
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У випуску новин 11 січня за 12:00 – Після Кропивницького та Ужгорода, миколаївським школярам продовжили канікули через грип та ГРВІ. Морози в Європі забрали вже понад шістдесят життів.

Також у випуску:

Американська розвідка заявила, що у Москви є компромат на новообраного американського президента.

За минулу добу загинув один український військовий.

Савченко показала оновлені списки полонених.

Теги: Негода в Україні Випуск новин Миколаїв
Джерело: 24 Канал
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