Випуск новин за 12:00: Вимушені канікули. Жертви у Європі через морози
Випуск новин 13:06, сьогодні 33 Читать новость на русском
У випуску новин 11 січня за 12:00 – Після Кропивницького та Ужгорода, миколаївським школярам продовжили канікули через грип та ГРВІ. Морози в Європі забрали вже понад шістдесят життів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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