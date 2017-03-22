Випуск новин за 12:00: Військові постраждали у пожежі. Відставка через доньок
Випуск новин 13:32, сьогодні 88 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 березня станом на 12:00 – внаслідок пожежі у Троїцькому на Донеччині постраждало чотири українських військовослужбовця. Глава МВС Франції Брюно Ле Ру подав у відставку через скандал із працевлаштуванням своїх доньок.
Також у випуску:
10 дітей на Миколаївщині потрапили до лікарні з отруєнням.
У Шостці у начальника поліції знайшли російський прапор.
Військовослужбовець покінчив життя самогубством.
Джерело: 24 Канал
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