Випуск новин за 12:00: Військові постраждали у пожежі. Відставка через доньок

У випуску новин за 22 березня станом на 12:00 – внаслідок пожежі у Троїцькому на Донеччині постраждало чотири українських військовослужбовця. Глава МВС Франції Брюно Ле Ру подав у відставку через скандал із працевлаштуванням своїх доньок.

Також у випуску: 10 дітей на Миколаївщині потрапили до лікарні з отруєнням. У Шостці у начальника поліції знайшли російський прапор. Військовослужбовець покінчив життя самогубством.

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