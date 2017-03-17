Випуск новин за 12:00: Загиблі в зоні АТО. Останній день реєстрації на ЗНО
Випуск новин 13:10, сьогодні 58 Читать новость на русском
У випуску новин 17 березня станом на 12:00 – у зоні АТО за добу загинуло двоє українських військових, ще вісім отримало поранення. 17 березня – останній день для школярів та абітурієнтів зареєструватися на ЗНО-2017.
Також у випуску:
Відсторонений від посади головний фіскал Роман Насіров прибув до НАБУ.
Понад 40 людей загинуло, десятки поранений в результаті авіанальоту на мечеть у Сирії.
Година питань до уряду в Верховній Раді.
Вартість вугілля для тарифів оскаржують у суді.
Джерело: 24 Канал
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