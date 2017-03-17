Випуск новин за 12:00: Загиблі в зоні АТО. Останній день реєстрації на ЗНО

У випуску новин 17 березня станом на 12:00 – у зоні АТО за добу загинуло двоє українських військових, ще вісім отримало поранення. 17 березня – останній день для школярів та абітурієнтів зареєструватися на ЗНО-2017.

Також у випуску: Відсторонений від посади головний фіскал Роман Насіров прибув до НАБУ. Понад 40 людей загинуло, десятки поранений в результаті авіанальоту на мечеть у Сирії. Година питань до уряду в Верховній Раді. Вартість вугілля для тарифів оскаржують у суді.

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