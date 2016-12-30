  • укр
  • рус
13:00
30 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна
Вєсті Кремля
21:31, 29 грудня
Вєсті.UA. У бідолашного Бєні хочуть забрати ще дещо. Для кого агресор досі друг
Вєсті.UA
20:58, 29 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 12:00: Заява України в ООН. Стрілянина в Хмельницькому
Випуск новин
12:53, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Заява України в ООН. Стрілянина в Хмельницькому

Випуск новин 12:53, сьогодні 7
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 30 грудня станом на 12:00 – про безпрецедентні репресії з боку Росії заявила в ООН Україна.

Також у випуску:

У Москві напали на працівників Росгвардії.

Зловмисника розстріляли патрульні у Хмельницькому.

У жахливому вбивстві в Овідіополі підозрюють місцевого жителя.

Теги: Кримінал АТО Поліція Хмельницький ООН Випуск новин
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Новые санкции против РФ: Обама посадил Трампа на
сьогодні, 12:44 Новые санкции против РФ: Обама посадил Трампа на "горячую сковородку"
Олег Пономарь 301
Головні наукові та технічні відкриття 2016 року за версією Popular Science
сьогодні, 12:15 Головні наукові та технічні відкриття 2016 року за версією Popular Science
193
Росія приєднає
сьогодні, 12:00 Росія приєднає "ЛДНР"?
Наталія Лебідь 1498
Рашка должна быть уничтожена любой ценой
сьогодні, 08:39 Рашка должна быть уничтожена любой ценой
Павло Шехтман 4 6312
Стали відомі імена мажорів, які влаштували нічні безлади у Миколаєві
 31 серпня , 01:38 23
"Автомайдан" та ветерани АТО навідались до маєтку нардепа Хомутинніка
 18 вересня , 21:06 11
Екстрений візит: навіщо в Росію терміново приїхала помічник держсекретаря США
 5 жовтня , 19:02
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: Російський літак упав у море. Експрес з Києва до Перемишля
 25 грудня , 22:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук