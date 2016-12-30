Випуск новин за 12:00: Заява України в ООН. Стрілянина в Хмельницькому

У випуску новин 30 грудня станом на 12:00 – про безпрецедентні репресії з боку Росії заявила в ООН Україна.

Також у випуску: У Москві напали на працівників Росгвардії. Зловмисника розстріляли патрульні у Хмельницькому. У жахливому вбивстві в Овідіополі підозрюють місцевого жителя.

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