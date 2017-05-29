Випуск новин за 12:00: Зіткнення потягів на Хмельниччині. Смерть чоловіка у столичному метро

У випуску новин 29 травня станом на 12:00 – збільшилась кількість постраждалих пасажирів після зіткнення двох потягів на Хмельниччині. В неділю зранку на станції метро "Лівобережна" загинув хлопець.

Також у випуску: У Манчестері затриманий 15-й підозрюваний в організації теракту. Україна передала дані про зв'язки Росії з ІДІЛ Парламентській асамблеї НАТО. З димовими шашками і петардами в Одесі зірвали концерт артистки Світлани Лободи.

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