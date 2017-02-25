Випуск новин за 13:00: Адміністратори "синіх китів". Савченко на окупованій території
Випуск новин 13:59, сьогодні 115 Читать новость на русском
У випуску новин 25 лютого за 13:00 – поліція впіймала 2 адміністраторів так званих груп смерті у соцмережах.
Також у випуску:
Пам'ятник у Гуті Пеняцькій відбудували. Про це повідомляє видання Історична Правда.
Петро Порошенко затвердив цьогорічні строки призову та звільнення в запас військових.
В гості до бойовиків. Надія Савченко вже на окупованій території.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
В ОБСЄ зробили тривожну заяву щодо війни на Донбасі22 лютого , 09:49
Російського посла знайшли мертвим в Індії26 січня , 11:46 42
Синоптики попереджають про погіршення погоди30 серпня 2016 , 22:16 7
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32