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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Випуск новин за 13:00: Адміністратори "синіх китів". Савченко на окупованій території

Випуск новин 13:59, сьогодні 115 Читать новость на русском

У випуску новин 25 лютого за 13:00 – поліція впіймала 2 адміністраторів так званих груп смерті у соцмережах.

Також у випуску:

Пам'ятник у Гуті Пеняцькій відбудували. Про це повідомляє видання Історична Правда.

Петро Порошенко затвердив цьогорічні строки призову та звільнення в запас військових.

В гості до бойовиків. Надія Савченко вже на окупованій території.

Теги: Надія Савченко Самогубство Випуск новин Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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