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Випуск новин за 13:00: Арешт росіянки в Туреччині. Обіцянка Насірова

Випуск новин 13:59, сьогодні 136 Читать новость на русском

У випуску новин 6 березня за 13:00 – у Туреччині арештували росіянку, пов'язану із кілером, що ліквідував російського дипломата. Підозрюваний у корупції голова ДФС Роман Насіров запевняє, що з країни бігти не буде.

Також у випуску:

У Харкові поліцейські попередили масштабну бійку.

Розслідуванням вибуху на шахті "Степова" зайнялась урядова комісія.

Північна Корея запустила чотири балістичні ракети в напрямку Японії.

Теги: Випуск новин Роман Насіров арешт Харків Поліція Вибух на шахті на Львівщині Японія Вбивство посла Росії
Джерело: 24 Канал
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