Випуск новин за 13:00: Арешт росіянки в Туреччині. Обіцянка Насірова

У випуску новин 6 березня за 13:00 – у Туреччині арештували росіянку, пов'язану із кілером, що ліквідував російського дипломата. Підозрюваний у корупції голова ДФС Роман Насіров запевняє, що з країни бігти не буде.

Також у випуску: У Харкові поліцейські попередили масштабну бійку. Розслідуванням вибуху на шахті "Степова" зайнялась урядова комісія. Північна Корея запустила чотири балістичні ракети в напрямку Японії.

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