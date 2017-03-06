Випуск новин за 13:00: Арешт росіянки в Туреччині. Обіцянка Насірова
Випуск новин 13:59, сьогодні 136 Читать новость на русском
У випуску новин 6 березня за 13:00 – у Туреччині арештували росіянку, пов'язану із кілером, що ліквідував російського дипломата. Підозрюваний у корупції голова ДФС Роман Насіров запевняє, що з країни бігти не буде.
Також у випуску:
У Харкові поліцейські попередили масштабну бійку.
Розслідуванням вибуху на шахті "Степова" зайнялась урядова комісія.
Північна Корея запустила чотири балістичні ракети в напрямку Японії.
Джерело: 24 Канал
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