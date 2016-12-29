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укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: Бойове зіткнення на Донеччині. Знайшли останню чорну скриньку ТУ-154

Випуск новин 13:54, сьогодні 17 Читать новость на русском
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У випуску новин 29 грудня станом на 13:00, – Поблизу Крутої балки на Донеччині сталося бойове зіткнення. Один наш військовий загинув. Знайдено третю чорну скриньку російського літака ТУ-154.

Також у випуску:

Апеляційний суд скасував дозвіл на арешт Сергія Курченка.

В Україні погіршиться погода.

Запис переговорів Без’язикова з бойовиками.

Україна закликає ООН посилити тиск на Росію.

У Києві продовжать роботу транспорту на Новий рік.

Лещенко не прийшов на засідання суду щодо його елітної нерухомості.

Епідемія грипу оголошено вже у 21 області України.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Падіння російського літака Ту-154
Джерело: 24 Канал
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