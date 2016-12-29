Випуск новин за 13:00: Бойове зіткнення на Донеччині. Знайшли останню чорну скриньку ТУ-154
Випуск новин 13:54, сьогодні 17 Читать новость на русском
У випуску новин 29 грудня станом на 13:00, – Поблизу Крутої балки на Донеччині сталося бойове зіткнення. Один наш військовий загинув. Знайдено третю чорну скриньку російського літака ТУ-154.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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