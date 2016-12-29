Випуск новин за 13:00: Бойове зіткнення на Донеччині. Знайшли останню чорну скриньку ТУ-154

У випуску новин 29 грудня станом на 13:00, – Поблизу Крутої балки на Донеччині сталося бойове зіткнення. Один наш військовий загинув. Знайдено третю чорну скриньку російського літака ТУ-154.

Також у випуску: Апеляційний суд скасував дозвіл на арешт Сергія Курченка. В Україні погіршиться погода. Запис переговорів Без’язикова з бойовиками. Україна закликає ООН посилити тиск на Росію. У Києві продовжать роботу транспорту на Новий рік. Лещенко не прийшов на засідання суду щодо його елітної нерухомості. Епідемія грипу оголошено вже у 21 області України.

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