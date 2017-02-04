Випуск новин за 13:00: Чергові гарантії Росії. Прощання з воїнами АТО
Випуск новин 13:56, сьогодні 246 Читать новость на русском
У випуску новин 4 лютого за 13:00 – російська сторона вкотре дала письмові гарантії "режиму тиші" в Авдіївці.
Також у випуску:
Одеса та Черкаси попрощалися із загиблими воїнами АТО.
В Авдііївці ремонтники відновлюють будинки та електропостачання.
У Луганську вибухнув автомобіль керівника так званої "народної міліції" "ЛНР". Двоє людей, які були в салоні, загинули.
В Україні на 25 років заборонили полювати на лосів.
Джерело: 24 Канал
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