Випуск новин за 13:00: Деталі пожежі на столичному ринку. Реакція Ізраїлю на голосування в ООН

У випуску новин 26 грудня станом на 13:00 – директора ринку, який горів у столиці, викликали на допит. Прем’єр-міністр Ізраїлю заборонив урядовцям відвідувати країни, які підтримали резолюцію Радбезу ООН.

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