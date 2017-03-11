Випуск новин за 13:00: Доба у зоні АТО. Запобіжний захід для екс-консула Грузії
Випуск новин 14:26, сьогодні 72 Читать новость на русском
У випуску новин 11 березня станом на 13:00 – в зоні АТО бойовики 107 разів за добу відкривали вогонь. Другий день Печерський суд Києва обирає запобіжний захід колишньому генконсулу Грузії Теймуразу Нішніанідзе.
Також у випуску:
Українські розвідники перебувають у полоні бойовиків.
Туреччина відмовляється приймати пороми з окупованого Криму у своїх портах.
Адвокати, пов’язані з Грановським, захищають Насірова.
У квартирах Києва досі гарячі батареї.
В Єгипті археологи знайшли статую фараона Рамзеса ІІ.
Джерело: 24 Канал
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