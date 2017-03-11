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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Випуск новин за 13:00: Доба у зоні АТО. Запобіжний захід для екс-консула Грузії

Випуск новин 14:26, сьогодні 72 Читать новость на русском

У випуску новин 11 березня станом на 13:00 – в зоні АТО бойовики 107 разів за добу відкривали вогонь. Другий день Печерський суд Києва обирає запобіжний захід колишньому генконсулу Грузії Теймуразу Нішніанідзе.

Також у випуску:

Українські розвідники перебувають у полоні бойовиків.

Туреччина відмовляється приймати пороми з окупованого Криму у своїх портах.

Адвокати, пов’язані з Грановським, захищають Насірова.

У квартирах Києва досі гарячі батареї.

В Єгипті археологи знайшли статую фараона Рамзеса ІІ.

Теги: Війна на Донбасі АТО Випуск новин Печерський суд Києва Грузія
Джерело: 24 Канал
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