Випуск новин за 13:00: Доба у зоні АТО. Запобіжний захід для екс-консула Грузії

У випуску новин 11 березня станом на 13:00 – в зоні АТО бойовики 107 разів за добу відкривали вогонь. Другий день Печерський суд Києва обирає запобіжний захід колишньому генконсулу Грузії Теймуразу Нішніанідзе.

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