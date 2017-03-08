Випуск новин за 13:00: Допит депутатів у ГПУ. Російська зброя на Донбасі
Випуск новин 14:37, сьогодні 54 Читать новость на русском
У випуску новин 8 березня станом на 13:00 – трьох народних депутатів викликали на допит у Генеральну прокуратуру через несплату податків. Голова МЗС Павло Клімкін розповів у Конгресі США про шокуючу кількість російської зброї в Україні.
Також у випуску:
У Міжнародному суді ООН розпочався третій день слухань за позовом України до Росії. Вдруге свої аргументи наводитиме українська сторона.
Молдова збирає документи на екстрадицію українського судді Миколи Чауса.
Доба на Донбасі: четверо наших військових поранені, троє – травмовані.
Lufthansa з нагоди 8 березня відправить 6 літаків, якими керують жінки-пілоти.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Що готує погода на початку тижня: прогнози синоптиків30 жовтня 2016 , 15:27
Євробачення-2017: українці назвали переможця нацвідбору25 лютого , 15:26
В Кабміні пообіцяли українцям ще більші зарплати28 жовтня 2016 , 10:36
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32