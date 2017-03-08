Випуск новин за 13:00: Допит депутатів у ГПУ. Російська зброя на Донбасі

У випуску новин 8 березня станом на 13:00 – трьох народних депутатів викликали на допит у Генеральну прокуратуру через несплату податків. Голова МЗС Павло Клімкін розповів у Конгресі США про шокуючу кількість російської зброї в Україні.

Також у випуску: У Міжнародному суді ООН розпочався третій день слухань за позовом України до Росії. Вдруге свої аргументи наводитиме українська сторона. Молдова збирає документи на екстрадицію українського судді Миколи Чауса. Доба на Донбасі: четверо наших військових поранені, троє – травмовані. Lufthansa з нагоди 8 березня відправить 6 літаків, якими керують жінки-пілоти.

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