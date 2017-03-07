Випуск новин за 13:00: Канада продовжить військову місію в Україні. Обмін в'язнями

У випуску новин 7 березня на 13:00 – Канада продовжить навчальну місію Збройних Сил в Україні ще на два роки. Україна домовилася про повернення 18-ти в'язнів з окупованого Криму.

Також у випуску: Сьогодні російська сторона намагається довести в Гаазі, що в Україні відбувається "громадянська війна". В Авдіївці сьогодні можуть з'явитися світло та вода. Солом'янський райсуд обрав запобіжний захід Роману Насірову.

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