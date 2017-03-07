Випуск новин за 13:00: Канада продовжить військову місію в Україні. Обмін в'язнями
Випуск новин 13:46, сьогодні 14 Читать новость на русском
У випуску новин 7 березня на 13:00 – Канада продовжить навчальну місію Збройних Сил в Україні ще на два роки. Україна домовилася про повернення 18-ти в'язнів з окупованого Криму.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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