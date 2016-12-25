Випуск новин за 13:00: Масштабна пожежа на ринку в Києві. Як у світі святкують Різдво
Випуск новин 13:55, сьогодні 184 Читать новость на русском
У випуску новин 25 грудня станом на 13:00 – поблизу одного із найбільших київських ринків горять склади з секонд-хендом. Через пожежу на станції метро "Лісова" зупинений рух потягів.
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Джерело: 24 Канал
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