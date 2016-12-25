Випуск новин за 13:00: Масштабна пожежа на ринку в Києві. Як у світі святкують Різдво

У випуску новин 25 грудня станом на 13:00 – поблизу одного із найбільших київських ринків горять склади з секонд-хендом. Через пожежу на станції метро "Лісова" зупинений рух потягів.

Також у випуску: Християни західного обряду святкують Різдво. Рятувальники знайшли тіла кількох загиблих у авіакатастрофі російського військового літака неподалік від Сочі. "Укрзалізниця" запустила швидкісний потяг Львів – Перемишль.

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