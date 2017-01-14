Випуск новин за 13:00: На Закарпатті зійшло чотири лавини. Які дорогі перекрили через негоду

У випуску новин 14 січня за 13:00 – в ніч на 14 січня Закарпатті за 10 годин зійшло чотири снігових лавини.

Також у випуску: Через сильні снігопади у Закарпатській та Івано-Франківській областях тимчасово закрили дороги для великогабаритного та вантажного транспорту. Тіла трьох морських піхотинців які загинули у зоні АТО доставили до Дніпра. Через негоду і аварійну ситуацію на дорогах за минулу добу загинули троє людей. У Таїланді під час авіашоу розбився винищувач.

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