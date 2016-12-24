Випуск новин за 13:00: Над Кримом активізувалась авіація ворога
Випуск новин 14:16, сьогодні 115 Читать новость на русском
У випуску новин 24 грудня станом на 13:00 – над кордоном з Кримом активізувалась російська авіація.
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Джерело: 24 Канал
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