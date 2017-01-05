Випуск новин за 13:00: Негода вирує в Україні. Скандал в МОЗ

У випуску новин 5 січня станом на 13:00 – через снігопади залишається обмеженим рух транспорту на Закарпатті. Кардіолог звинуватив МОЗ у провалі закупівель ліків з невідкладної допомоги на 360 млн грн

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