Випуск новин за 13:00: Негода вирує в Україні. Скандал в МОЗ
Випуск новин 15:25, сьогодні 60 Читать новость на русском
У випуску новин 5 січня станом на 13:00 – через снігопади залишається обмеженим рух транспорту на Закарпатті. Кардіолог звинуватив МОЗ у провалі закупівель ліків з невідкладної допомоги на 360 млн грн
Також у випуску:
КаZантип переселився на в'єтнамський острів Фукуок.
В АП відповіли на скандальну статтю Віктора Пінчука.
Дефіцит вакцин в Україні.
Джерело: 24 Канал
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