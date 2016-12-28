Випуск новин за 13:00: Нові санкції проти Росії. Курйоз із президентом Болівії
Випуск новин 13:55, сьогодні 5 Читать новость на русском
У випуску новин 28 грудня станом на 13:00 – США готують нові санкції проти Росії. Йдеться про контрміри за кібератаки під час президентських виборів.
Також у випуску:
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Верховна Рада оприлюднила проект Держбюджету на 2017 рік.
Масові бійки за знижки у США: поліції навіть довелося застосувати сльозогінний газ.
Печерський райсуд Києва переніс розгляд клопотання Генпрокуратури про заочне досудове розслідування справи президента-втікача Віктора Януковича.
Джерело: 24 Канал
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