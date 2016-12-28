Випуск новин за 13:00: Нові санкції проти Росії. Курйоз із президентом Болівії

У випуску новин 28 грудня станом на 13:00 – США готують нові санкції проти Росії. Йдеться про контрміри за кібератаки під час президентських виборів.

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