Випуск новин за 13:00: Офіційно державний "Приватбанк". Як "ночує" київське метро

У випуску новин 22 грудня станом на 13:00 – "Приватбанк" офіційно перейшов у власність держави. У столичній підземці життя вирує і вночі.

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