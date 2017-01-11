Випуск новин за 13:00: Остання промова Обами. Список небезпечних доріг
Випуск новин 14:21, сьогодні 43 Читать новость на русском
У випуску новин 11 січня за 13:00 – Барак Обама в останнє виступив перед американцями як президент Сполучених Штатів. Поліція оприлюднила карту заблокованих доріг України.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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