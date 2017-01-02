Випуск новин за 13:00: Перше звернення нового генсека ООН. Конгрес США про санкції проти Росії

У випуску новин 2 січня станом на 13:00 – Новий генсек ООН записав перше звернення до міжнародної спільноти. Конгрес США не дозволить новообраному президенту Дональду Трампу зняти санкції з Росії.

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