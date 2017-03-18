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Випуск новин за 13:00: Підозра Садовому. Цькування Зозулі

Випуск новин 13:55, сьогодні 4 Читать новость на русском

У випуску новин 18 березня станом на 13:00 – міський голова Львова заявив, що прокуратура до 21 березня оголосить йому підозру.

Також у випуску:

У Черкасах розробляють унікальну бібліотеку для незрячих дітей.

Конфлікт між активістами та головою Вищої Ради правосуддя.

Жертвою російських провокацій може стати український гросмейстер і чинний чемпіон світу з шашок, харків'янин Юрій Анікєєв.

Теги: Випуск новин Верховна Рада Шахи Російська пропаганда Андрій Садовий ГПУ
Джерело: 24 Канал
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