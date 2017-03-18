Випуск новин за 13:00: Підозра Садовому. Цькування Зозулі
Випуск новин 13:55, сьогодні 4 Читать новость на русском
У випуску новин 18 березня станом на 13:00 – міський голова Львова заявив, що прокуратура до 21 березня оголосить йому підозру.
Також у випуску:
У Черкасах розробляють унікальну бібліотеку для незрячих дітей.
Конфлікт між активістами та головою Вищої Ради правосуддя.
Жертвою російських провокацій може стати український гросмейстер і чинний чемпіон світу з шашок, харків'янин Юрій Анікєєв.
Джерело: 24 Канал
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