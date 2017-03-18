Випуск новин за 13:00: Підозра Садовому. Цькування Зозулі

У випуску новин 18 березня станом на 13:00 – міський голова Львова заявив, що прокуратура до 21 березня оголосить йому підозру.

Також у випуску: У Черкасах розробляють унікальну бібліотеку для незрячих дітей. Конфлікт між активістами та головою Вищої Ради правосуддя. Жертвою російських провокацій може стати український гросмейстер і чинний чемпіон світу з шашок, харків'янин Юрій Анікєєв.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter