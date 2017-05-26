Випуск новин за 13:00: Подробиці теракту у Манчестері. Обшуки у справі "Приватбанку"
Випуск новин 13:53, сьогодні 118 Читать новость на русском
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У випуску новин за 26 травня станом на 13:00 – манчестерський смертник готувався до теракту рік. Генпрокуратура проводить обшуки у справі "Приватбанку".
Також у випуску:
"Борг Януковича" сьогодні розгляне Лондонський суд.
З львівських громадян за проїзд без квитка стягуватимуть штрафи прямо в електротранспорті.
Суди над екс-податківцями тривають.
Година запитань до Уряду в парламенті.
Джерело: 24 Канал
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