Випуск новин за 13:00: Подробиці теракту у Манчестері. Обшуки у справі "Приватбанку"

У випуску новин за 26 травня станом на 13:00 – манчестерський смертник готувався до теракту рік. Генпрокуратура проводить обшуки у справі "Приватбанку".

Також у випуску: "Борг Януковича" сьогодні розгляне Лондонський суд. З львівських громадян за проїзд без квитка стягуватимуть штрафи прямо в електротранспорті. Суди над екс-податківцями тривають. Година запитань до Уряду в парламенті.

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