Випуск новин за 13:00: Покарання для кримського татарина. Ірландський лоукостер у Львові

У випуску новин за 7 серпня станом на 13:00 – прокурори в окупованому Криму вимагають для кримського татарина Ахмета Чийгоза 8 років за ґратами. У львівському аеропорті чекають на ірландську авіакомпанію Aer Lingus.

Також у випуску: Польща не отримувала запит на екстрадицію Саакашвілі. Ціни на електроенергію підвищувати не збираються. Через негоду майже сотня населених пунктів залишилась без світла. Росія демонструє готовність почати переговори з Україною.

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