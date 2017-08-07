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Випуск новин за 13:00: Покарання для кримського татарина. Ірландський лоукостер у Львові

Випуск новин 13:38, сьогодні 75 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 серпня станом на 13:00 – прокурори в окупованому Криму вимагають для кримського татарина Ахмета Чийгоза 8 років за ґратами. У львівському аеропорті чекають на ірландську авіакомпанію Aer Lingus.

Також у випуску:

Польща не отримувала запит на екстрадицію Саакашвілі.

Ціни на електроенергію підвищувати не збираються.

Через негоду майже сотня населених пунктів залишилась без світла.

Росія демонструє готовність почати переговори з Україною.

Теги: Новини політики Випуск новин Анексія Криму Львів авіація
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