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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: Прощання з Гузаром. Чорногорія в НАТО

Випуск новин 13:54, сьогодні 21 Читать новость на русском

У випуску новин 3 червня станом на 13:00 – у Львові попрощалися з Блаженнішим Любомиром Гузаром. З наступного тижня 29-м членом альянсу стане Чорногорія.

Також у випуску:

Минулої доби в зоні АТО загинули двоє українських військових. Ще 5 отримали поранення.

Євросоюз продовжить заборону на інвестиції в анексований Росією Крим ще на рік.

У Німеччині через загрозу терактів перервали фестиваль Rock am Ring.

Теги: Випуск новин Любомир Гузар АТО Чорногорія Тероризм
Джерело: 24 Канал
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